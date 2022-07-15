Во Франции во время салюта погибли 7-летний ребёнок и его сестра

Новости Франции. Во Франции во время салюта погибли семилетний ребенок и его сестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла во время национального праздника – Дня взятия Бастилии. Как сообщают местные СМИ, во время праздничного фейерверка произошел сбой с зарядами салюта. В результате были смертельно травмированы семилетний мальчик, а также его 24-летняя сестра. Еще один член их семьи был ранен и госпитализирован. Сообщается, что погибшие находились в 60 метрах от установок с фейерверками.