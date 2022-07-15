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Во Франции во время салюта погибли 7-летний ребёнок и его сестра

15 июля 2022 08:24
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Новости Франции. Во Франции во время салюта погибли семилетний ребенок и его сестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции во время салюта погибли 7-летний ребёнок и его сестра-1

Трагедия произошла во время национального праздника – Дня взятия Бастилии. Как сообщают местные СМИ, во время праздничного фейерверка произошел сбой с зарядами салюта. В результате были смертельно травмированы семилетний мальчик, а также его 24-летняя сестра. Еще один член их семьи был ранен и госпитализирован. Сообщается, что погибшие находились в 60 метрах от установок с фейерверками.  

# Несчастный случай # Новости Франции # Фотофакт

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