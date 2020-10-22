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Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста

22 октября 2020 08:57
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Новости Франции. Общенациональная церемония прощания с погибшим от рук террориста учителем истории состоялась во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста-1

Во двор парижского университета Сорбонна, где проходило прощание, пришли около 400 человек: высшее руководство страны, родные погибшего, его коллеги и студенты. Ранее президент Франции вручил родителям Самюэля Пати орден Почетного легиона, который учителю присудили посмертно.  

Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста-4

Преподаватель истории был убит неподалеку от колледжа, где он работал 18-летним выходцем из Чечни. Поводом для расправы стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показывал на занятии, посвященном свободе слова. Злоумышленник оказал сопротивление полиции и был застрелен. На прошедших слушаниях по этому делу обвинения по трем статьям были предъявлены семи задержанным. Среди них ученики колледжа 14 и 15 лет.  

# Терроризм # Самюэль Пати # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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