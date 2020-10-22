Во Франции состоялась церемония прощания с учителем истории, который погиб от рук террориста

Во двор парижского университета Сорбонна, где проходило прощание, пришли около 400 человек: высшее руководство страны, родные погибшего, его коллеги и студенты. Ранее президент Франции вручил родителям Самюэля Пати орден Почетного легиона, который учителю присудили посмертно.

Преподаватель истории был убит неподалеку от колледжа, где он работал 18-летним выходцем из Чечни. Поводом для расправы стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые педагог показывал на занятии, посвященном свободе слова. Злоумышленник оказал сопротивление полиции и был застрелен. На прошедших слушаниях по этому делу обвинения по трем статьям были предъявлены семи задержанным. Среди них ученики колледжа 14 и 15 лет.