Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества

Новости США. Непогода в США стала причиной масштабного блэкаута. Свыше 3 миллионов человек остались без электричества. Снежная буря накрыла 25 штатов, где проживают около 150 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар стихии пришелся на Техас. Президент объявил в штате чрезвычайную ситуацию и пообещал оказать федеральную помощь. Из-за бури закрылись уже пять аэропортов. Отменены в общей сложности более 3700 авиарейсов. Непогода сопровождается сильными морозами.