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Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества

16 февраля 2021 07:46
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Новости США. Непогода в США стала причиной масштабного блэкаута. Свыше 3 миллионов человек остались без электричества. Снежная буря накрыла 25 штатов, где проживают около 150 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества-1

Основной удар стихии пришелся на Техас. Президент объявил в штате чрезвычайную ситуацию и пообещал оказать федеральную помощь. Из-за бури закрылись уже пять аэропортов. Отменены в общей сложности более 3700 авиарейсов. Непогода сопровождается сильными морозами.  

Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества-4

В Оклахома-Сити столбик термометра опустился до отметки -21°С, а в Канзас-Сити зафиксирован температурный антирекорд – -35°С. Таких морозов здесь не было 30 лет.  

# Погода # Джо Байден # Фотофакт

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