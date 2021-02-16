Снежный шторм в США: 3 миллиона человек остались без электричества

Новости США. Непогода в США стала причиной масштабного блэкаута. Свыше 3 миллионов человек остались без электричества. Снежная буря накрыла 25 штатов, где проживают около 150 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Непогода в США стала причиной масштабного блэкаута. Свыше 3 миллионов человек остались без электричества. Снежная буря накрыла 25 штатов, где проживают около 150 миллионов американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной удар стихии пришелся на Техас. Президент объявил в штате чрезвычайную ситуацию и пообещал оказать федеральную помощь. Из-за бури закрылись уже пять аэропортов. Отменены в общей сложности более 3700 авиарейсов. Непогода сопровождается сильными морозами.
В Оклахома-Сити столбик термометра опустился до отметки -21°С, а в Канзас-Сити зафиксирован температурный антирекорд – -35°С. Таких морозов здесь не было 30 лет.