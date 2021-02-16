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Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина

16 февраля 2021 08:47
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Генеральным директором Всемирной торговой организации впервые в истории стала женщина. Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала – еще и первая уроженка Африки на этом посту. Она приступит к работе с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина-1

Ранее она занимала пост министра иностранных дел, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка. Она также возглавляла совет директоров Gavi, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру.

Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина-4

К слову, Оконджо-Ивеала является специальным посланником ВОЗ по COVID-19 и уже заявила Reuters, что при ее руководстве одним из приоритетных направлений деятельности организации как раз и будет активизация глобальных усилий по борьбе с коронавирусом.

# Международная политика # Нгози Оконджо-Ивеала # Фотофакт

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