Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина
Генеральным директором Всемирной торговой организации впервые в истории стала женщина. Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала – еще и первая уроженка Африки на этом посту. Она приступит к работе с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее она занимала пост министра иностранных дел, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка. Она также возглавляла совет директоров Gavi, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру.
К слову, Оконджо-Ивеала является специальным посланником ВОЗ по COVID-19 и уже заявила Reuters, что при ее руководстве одним из приоритетных направлений деятельности организации как раз и будет активизация глобальных усилий по борьбе с коронавирусом.