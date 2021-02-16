Генеральным директором ВТО впервые в истории стала женщина

Генеральным директором Всемирной торговой организации впервые в истории стала женщина. Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала – еще и первая уроженка Африки на этом посту. Она приступит к работе с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее она занимала пост министра иностранных дел, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка. Она также возглавляла совет директоров Gavi, который помогает распространять вакцины против коронавируса по всему миру.