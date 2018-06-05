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Во Франции продали скелет неизвестного науке динозавра за 2 миллиона евро

05 июня 2018 09:14
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Новости Франции. На аукционе ушёл с молотка скелет доисторического ящера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции продали скелет неизвестного науке динозавра за 2 миллиона евро-1

Покупатель, который пожелал остаться неназванным, заплатил за динозавра 2 миллиона евро. Скелет 9 на 2 с половиной метра, сохранившийся почти в идеальном состоянии, был найден в 2013 году в американском Вайоминге.

Во Франции продали скелет неизвестного науке динозавра за 2 миллиона евро-4

Вид этого динозавра пока не установлен. Многие палеонтологи выступали против этих торгов, поскольку экземпляр крайне важен для науки, однако организаторы заверили: покупатель приобрел динозавра с целью исследования и обещает в свое время представить его общественности.

Во Франции продали скелет неизвестного науке динозавра за 2 миллиона евро-7

# Аукционы # Фотофакт

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