Во Франции продали скелет неизвестного науке динозавра за 2 миллиона евро

Новости Франции. На аукционе ушёл с молотка скелет доисторического ящера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатель, который пожелал остаться неназванным, заплатил за динозавра 2 миллиона евро. Скелет 9 на 2 с половиной метра, сохранившийся почти в идеальном состоянии, был найден в 2013 году в американском Вайоминге.