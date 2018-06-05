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Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения

05 июня 2018 09:07
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Новости мира. Исторический момент: женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения.

Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения-1

Уже через три недели, 24 июля, представительницы прекрасного пола станут полноправными участниками дорожного движения. Соответствующий указ король подписал в сентябре 2017 года. С 18 лет женщины получают возможность сесть за руль, за что раньше им грозил штраф и даже арест.

Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения-4

# Водительские права # Фотофакт

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