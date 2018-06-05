Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения

Уже через три недели, 24 июля, представительницы прекрасного пола станут полноправными участниками дорожного движения. Соответствующий указ король подписал в сентябре 2017 года. С 18 лет женщины получают возможность сесть за руль, за что раньше им грозил штраф и даже арест.