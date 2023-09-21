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Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

21 сентября 2023 08:47
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал опасения в связи с действиями украинского президента Владимира Зеленского, предупредив о возможной катастрофе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аккаунт политика в социальной сети X.

«Он никогда не захочет достижения мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить» – констатирует политик.

Он обратил внимание на то, что Польша приняла 1 миллион беженцев. Министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач назвал упреки Зеленского необоснованными. 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерна из Украины. 

Односторонний запрет на импорт зерна из Украины ввели Венгрия, Польша и Словакия. В свою очередь, Зеленский обвинил страны ЕС, которые ограничивают поставки украинского зерна.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Марчин Пшидач

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