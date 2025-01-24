Западные элиты, зациклившись на международных проблемах, внутренние пытаются решать далеко не самыми популярными методами. Например, для сокращения дефицита бюджета во Франции предложили ввести дополнительный налог для обеспеченных пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Париж уже попал под контроль Еврокомиссии из-за роста внешнего долга.

По итогам 2024 года нехватка средств в казне составила 156 миллиардов евро. И теперь французское правительство ищет дополнительные источники дохода. В частности, министр труда предложила ввести дополнительный налог на высокие пенсии. Мера, к слову, может принести бюджету от 500 до 800 миллионов евро. Однако в правительстве не уточнили, зачем отбирать у пенсионеров выплаты, на которые те честно работали большую часть своей жизни.

Софи Прима, официальный представитель правительства Франции:

Данная тема должна рассматриваться в контексте обсуждения социального бюджета страны. По прогнозам, в 2028 году дефицит социального бюджета составит 5 миллиардов. Министр труда отметила, что этот вопрос также связан с налогообложением пенсий.

Еще одно предложение от французского правительства, которое находится в поисках дополнительных источников дохода для бюджета, появилось недавно. Жителям уже предлагают один день в году работать бесплатно. По мнению чиновников, волонтерский труд мог бы поддержать социальную систему страны, которая сейчас испытывает трудности. Семь часов в году или один день бесплатной работы – эта мера, по мнению правительства, могла бы сократить дефицит бюджета на 2 миллиарда евро. В то же время, инициатива вызвала сильные разногласия в обществе. Профсоюзы уже готовятся к забастовкам.