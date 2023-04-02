Во Франции полицейские избивают и обстреливают резиновыми пулями протестующих

Новости Франции. Более тысячи полицейских и пожарных пострадали во Франции за время протестов. Об этом заявил министр внутренних дел страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрации в Пятой республике продолжаются уже третий месяц. По словам Дарманена, французские правоохранители «применяют силу только в ответ на атаки профессиональных погромщиков». Вместе с тем по всей стране фиксируют случаи необоснованной жестокости со стороны полицейских, которые избивают и обстреливают резиновыми пулями участников акций протеста. Активно применяют в демократической Франции водометы и слезоточивый газ. Обратит ли на это внимание Еврокомиссия, большой вопрос.