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Во Франции начался процесс по делу главы МВФ Кристин Лагард

13 декабря 2016 07:29
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Новости Франции. Во Франции открылся процесс по делу Кристин Лагард, главы Международного валютного фонда. Ее подозревают в том, что, будучи министром финансов, она неправомочно выплатила из бюджета Пятой республики 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи.

Обстоятельства этого 8-летней давности дела заново изучены прокуратурой: Лагард грозят год тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа. Она сама категорически отрицает свою вину. Вместе с тем, ее предшественник лишился поста в Международном валютном фонде в результате обвинений в совершении уголовных преступлений, однако позднее он был оправдан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

 

# Выборы во Франции

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