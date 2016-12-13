Во Франции начался процесс по делу главы МВФ Кристин Лагард

Новости Франции. Во Франции открылся процесс по делу Кристин Лагард, главы Международного валютного фонда. Ее подозревают в том, что, будучи министром финансов, она неправомочно выплатила из бюджета Пятой республики 400 миллионов евро бизнесмену Бернару Тапи.

Обстоятельства этого 8-летней давности дела заново изучены прокуратурой: Лагард грозят год тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа. Она сама категорически отрицает свою вину. Вместе с тем, ее предшественник лишился поста в Международном валютном фонде в результате обвинений в совершении уголовных преступлений, однако позднее он был оправдан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.