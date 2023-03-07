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Во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы

07 марта 2023 11:51
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Новости Франции. Во Франции наступил «черный вторник». В стране началась шестая по счету общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. По заявлению профсоюзов, этот день поставит на паузу всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы-1

На акции протеста вышли транспортники, энергетики, учителя и дальнобойщики, которые грозятся перекрыть дороги, что может вызвать перебои с поставками продуктов и товаров. Ожидается, что на улицы городов выйдут около полутора миллионов французов. Этот вторник станет сложным для тех, кто пользуется общественным транспортом. Планируется отмена 20-30 % авиарейсов. Нарушится работа метро и поездов.

Транспортный коллапс затронет как внутренние, так и международные перевозки. Министр профильного ведомства порекомендовал людям работать из дома, если это возможно. Как показывают опросы, 67 % французов категорически против пенсионной реформы. Протесты, которые приобрели национальный масштаб, не прекращаются уже третий месяц. Но, несмотря на это, правительство отказывается идти на уступки.

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# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

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