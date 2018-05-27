За легализацию абортов в Ирландии проголосовали почти 70% участников референдума

Новости Великобритании. Ирландия проголосовала за отмену абортов. Почти 70 % участников всенародного референдума выступили за отмену действующей уже 35 лет поправки к Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В голосовании приняли участие почти 65 % ирландских избирателей. Легализацию абортов поддержали в основном молодые люди от 18 до 24 лет.