За легализацию абортов в Ирландии проголосовали почти 70% участников референдума

Новости Великобритании. Ирландия проголосовала за отмену абортов. Почти 70 % участников всенародного референдума выступили за отмену действующей уже 35 лет поправки к Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Ирландия проголосовала за отмену абортов. Почти 70 % участников всенародного референдума выступили за отмену действующей уже 35 лет поправки к Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В голосовании приняли участие почти 65 % ирландских избирателей. Легализацию абортов поддержали в основном молодые люди от 18 до 24 лет.
Ранее процедуру прерывания беременности разрешалось делать только при наличии угрозы жизни матери. Теперь ирландским законодателям предстоит подготовить новый закон. Ожидается, что он будет принят к декабрю.