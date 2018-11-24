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Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

24 ноября 2018 13:04
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Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина-1

Инцидент произошел возле супермаркета в городе Браунсвилл. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу, а затем скрылся.

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина-4

Полиция приступила к расследованию произошедшего. О задержании подозреваемого в нападении пока не сообщается. Причина, по которой мужчина открыл огонь по людям, также неизвестна.

# Стрельба в США # Фотофакт

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