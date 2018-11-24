Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Новости Беларуси. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу у магазина: два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел возле супермаркета в городе Браунсвилл. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу, а затем скрылся.