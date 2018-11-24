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Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям

24 ноября 2018 13:02
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Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям-1

Сеул запросил возможность доставки в страну топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог двух государств в месте их соединения. Сейчас поезда не курсируют между этими странами, однако в апреле лидеры Южной и Северной Корей договорились объединить железные дороги.

# ООН # Фотофакт

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