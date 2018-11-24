Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям

Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сеул запросил возможность доставки в страну топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог двух государств в месте их соединения. Сейчас поезда не курсируют между этими странами, однако в апреле лидеры Южной и Северной Корей договорились объединить железные дороги.