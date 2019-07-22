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Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести

22 июля 2019 19:07
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Новости Турции. Стихия застала врасплох жителей северо-западных провинций. Вода поднялась так быстро, что некоторые деревни за считанные минуты скрылись из виду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести-1

Жителям пришлось спасаться на крышах домов. С помощью вертолетов спасатели эвакуировали около 70 человек. Мощные потоки смывали автомобили и целые здания. Чтобы удержать свои машины, люди выстраивались в живые цепочки.

Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести-4

В пострадавших районах продолжают работать бригады спасателей. Они вывозят людей в безопасные места и разыскивают пропавших.

# Наводнение # Фотофакт

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