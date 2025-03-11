Прямой эфир

Власти США закрывают более 80% программ USAID

11 марта 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вашингтон официально отменил более 80 % программ скандального Агентства по международному развитию. Это свыше 5 тысяч контрактов. Некоторые из них вредили национальным интересам США, при этом на них были потрачены десятки миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти США закрывают более 80% программ USAID-2

Точный список закрытых проектов пока не опубликован, но уже известно, что оставшиеся будет курировать госдепартамент, чтобы прекратить бессмысленные траты бюджетных средств. Ранее администрация Трампа раскрыла то, что USAID направляла финансирование. Выяснилось, что сотни миллионов долларов потратили на поддержку выращивания мака и производства героина в Афганистане, а также поставку продовольствия боевикам международной террористической организации «Аль-Каида». На сомнительные проекты агентство за 10 лет потратило почти 350 миллиардов долларов из американского бюджета. В конце февраля администрация президента США объявила о прекращении более 90 % иностранной помощи, предоставляемой через USAID.

# США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВС РФ раскрыли подробности операции по заходу военных в тыл по трубе в Судже
11 марта 2025 10:36

ВС РФ раскрыли подробности операции по заходу военных в тыл по трубе в Судже

Песков предложил спросить у Киева, почему атака БПЛА по РФ была именно сегодня
11 марта 2025 10:18

Песков предложил спросить у Киева, почему атака БПЛА по РФ была именно сегодня

Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
11 марта 2025 09:20

Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион