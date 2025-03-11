Власти США закрывают более 80% программ USAID

Вашингтон официально отменил более 80 % программ скандального Агентства по международному развитию. Это свыше 5 тысяч контрактов. Некоторые из них вредили национальным интересам США, при этом на них были потрачены десятки миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точный список закрытых проектов пока не опубликован, но уже известно, что оставшиеся будет курировать госдепартамент, чтобы прекратить бессмысленные траты бюджетных средств. Ранее администрация Трампа раскрыла то, что USAID направляла финансирование. Выяснилось, что сотни миллионов долларов потратили на поддержку выращивания мака и производства героина в Афганистане, а также поставку продовольствия боевикам международной террористической организации «Аль-Каида». На сомнительные проекты агентство за 10 лет потратило почти 350 миллиардов долларов из американского бюджета. В конце февраля администрация президента США объявила о прекращении более 90 % иностранной помощи, предоставляемой через USAID.