Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин информирован об атаке украинского беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«Естественно, главнокомандующему докладывают об этом», – сказал он.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин информирован об атаке украинского беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«Естественно, главнокомандующему докладывают об этом», – сказал он.
Фото: kremlin.ru
Он подчеркнул, что военные и силы ПВО отработали безупречно, подчеркнув, что Киев продолжает наносить удары по социальным объектам и жилым домам.