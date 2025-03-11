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Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион

11 марта 2025 09:20
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин информирован об атаке украинского беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

«Естественно, главнокомандующему докладывают об этом», – сказал он.

Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион-1

Фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что военные и силы ПВО отработали безупречно, подчеркнув, что Киев продолжает наносить удары по социальным объектам и жилым домам.

# Международная политика

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