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Двое погибших, подозреваемый скрылся. Подробности стрельбы в Германии

17 июня 2021 14:20
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Новости Германии. Чрезвычайное происшествие в Германии. В центре города Эспелькамп неизвестный открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое погибших, подозреваемый скрылся. Подробности стрельбы в Германии-1

Жертвами атаки стали по меньшей мере два человека. По предварительным данным, подозреваемому удалось скрыться. На месте происшествия работает полиция. Граждан просят избегать близлежащих районов.

# Стрельба # Фотофакт

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