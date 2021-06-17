Двое погибших, подозреваемый скрылся. Подробности стрельбы в Германии

Новости Германии. Чрезвычайное происшествие в Германии. В центре города Эспелькамп неизвестный открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Чрезвычайное происшествие в Германии. В центре города Эспелькамп неизвестный открыл стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами атаки стали по меньшей мере два человека. По предварительным данным, подозреваемому удалось скрыться. На месте происшествия работает полиция. Граждан просят избегать близлежащих районов.