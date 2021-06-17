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Метро, вокзал и самолёт. Полиция получила сообщение о минировании объектов в Киеве

17 июня 2021 14:22
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Новости Украины. Тревожные новости приходят из Украины. Правоохранители получили сообщение о минировании сразу нескольких объектов в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метро, вокзал и самолёт. Полиция получила сообщение о минировании объектов в Киеве-1

Среди них четыре станции метро, Центральный железнодорожный вокзал и один из самолетов в аэропорту Борисполь. Следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи уже выехали на места. Территории предположительно заминированных объектов тщательно обследуют.

# ЧП # Фотофакт

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