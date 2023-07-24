Сейчас в стране около 40 % всех пахотных земель контролируют две транснациональные компании. Они и удерживают низкие цены на зерно, чтобы лишить фермеров прибыли и позже выкупить их земли за бесценок. В это время кредиторы буквально охотятся за должниками, требуя вернуть деньги, что фермерам не под силу. В такой ситуации правительство Молдовы ничего не предпринимает, позволяя бизнесу грабить свое население.