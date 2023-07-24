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Власти Молдовы намеренно доводят фермеров до банкротства – их обвинила ассоциация сельхозработников

24 июля 2023 13:30
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Новости Молдовы. Власти преднамеренно доводят молдавских фермеров до банкротства. С такими обвинениями выступила местная ассоциация сельхозработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Молдовы намеренно доводят фермеров до банкротства – их обвинила ассоциация сельхозработников-1

Сейчас в стране около 40 % всех пахотных земель контролируют две транснациональные компании. Они и удерживают низкие цены на зерно, чтобы лишить фермеров прибыли и позже выкупить их земли за бесценок. В это время кредиторы буквально охотятся за должниками, требуя вернуть деньги, что фермерам не под силу. В такой ситуации правительство Молдовы ничего не предпринимает, позволяя бизнесу грабить свое население.

# Экономический кризис # Новости Молдовы # Фотофакт

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