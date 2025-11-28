Власти Литвы построили новую базу для военных США

Литва построила новую инфраструктуру для бронетанкового батальона армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва построила новую инфраструктуру для бронетанкового батальона армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная база располагается в нескольких километрах от границы с Беларусью. Как сообщили в литовском Министерстве обороны, там возведены три казармы, многофункциональный центр со спортзалом и учебными классами, столовая, зона технического обслуживания, вертолетная площадка. На комфорт американских военных Литва потратила свыше 200 миллионов долларов.