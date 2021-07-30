Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами.

Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.