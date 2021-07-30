Власти Литвы могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами. На протесты вышли местные жители

Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами.
Власти Литвы проигнорировали требования своих граждан о неразмещении возле границы с Беларусью лагеря для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, на территории страны могут объявить режим ЧП из-за ситуации с мигрантами.
Напомним, новый лагерь на 1 500 мест продолжают строить рядом с деревней Руднинкай. Против этого решения протестуют не только местные жители. Люди блокируют проезд транспорта, полиция активно применяет силу. Некоторые протестующие уже обратились с соответствующими заявлениями. Они пострадали от действий силовиков.
Напомним, 29 июля глава МИД балтийской республики заявил, что «Вильнюс не будет настаивать на введении против Минска новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов остановится».