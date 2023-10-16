Власти Израиля опровергли заявления о перемирии в Газе

По заявлению канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в секторе Газа не действует никакого перемирия. Об этом пишет ТАСС.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на юге Газы будет введено перемирие, которое начнет действовать с 09:00 по московскому времени и будет продолжаться в течение пяти часов. Однако примерно в 09:00, после затишья, наступившего с вечера 15 октября, пресс-служба армии Израиля дважды сообщала о включении сирен противовоздушной тревоги в районах на юге Израиля, прилегающих к сектору Газа. Несмотря на это, сообщений о сигналах систем ПВО, предупреждающих о ракетном обстреле из Газы, не поступало уже более часа.