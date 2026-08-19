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Целый город эвакуируют в Испании из-за лесных пожаров

19 августа 2026 14:05
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Масштабные лесные пожары на западе Испании привели к массовой эвакуации. Около тысячи жителей семи деревень покинули свои дома. Теперь эвакуироваться призывают и население города Лас-Хурдес, к которому огонь подошел вплотную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции задействованы полиция и национальная гвардия. Несмотря на усилия пожарных, пламя уже добралось до некоторых жилых кварталов и уничтожило три дома. С огнем борются несколько сотен специалистов, десятки единиц техники и 20 самолетов. Однако взять пожар под контроль пока не удается. Работу осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер, который помогает пламени быстро распространяться. Огонь уже выжег около 2,5 тысячи гектаров земли.

# Пожар

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