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В Польше предложили ввести лимиты на трудовую миграцию и создать службу депортации

19 августа 2026 17:00
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В Польше представили новый проект миграционной политики. Идею предложил бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий вместе с депутатами своей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Авторы хотят существенно ограничить приток иностранцев и одновременно выстроить систему возвращения поляков домой.

Своим гражданам политики решили посулить новые пряники. Тем, кто вернется из-за границы, а также польской молодежи в возрасте от 25 до 35 на пять лет могут дать льготы на жилье и вдвое урезать подоходный налог. А вот на работников из стран за пределами Евросоюза щедрость уже не распространяется. Им оставят скромный лимит – от 35 до 50 тысяч виз в год.

Все данные о налогах и трудоустройстве внесут на единый электронный счет. А следить за приезжими поручат новому Министерству миграции. Если же иностранец откажется от так называемой безусловной ассимиляции и не освоит местный язык и культуру, им оперативно займется Служба депортации, которую планируют создать с нуля. Ради такого порядка Варшава даже готова временно повесить замок на сухопутных границах шенгена.

# Новости Польши # Матеуш Моравецкий

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