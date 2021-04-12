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Власти Ирана назвали терактом аварию на ядерном объекте

12 апреля 2021 12:39
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Новости Ирана. Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Ирана назвали терактом аварию на ядерном объекте-1

Авторитетные американские СМИ пишут, что взрыв произошел в результате кибератаки, за которой, вероятно, стоит израильская разведка «Моссад».

Власти Ирана назвали терактом аварию на ядерном объекте-4

ЧП произошло через несколько часов после запуска на предприятии усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Эксперты говорят, что на возобновление работы завода может потребоваться не менее девяти месяцев.

# Теракт # Эсхак Джахангири # Фотофакт

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