Власти Ирана назвали терактом аварию на ядерном объекте

Новости Ирана. Авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторитетные американские СМИ пишут, что взрыв произошел в результате кибератаки, за которой, вероятно, стоит израильская разведка «Моссад».

ЧП произошло через несколько часов после запуска на предприятии усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. Эксперты говорят, что на возобновление работы завода может потребоваться не менее девяти месяцев.