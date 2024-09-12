Власти ФРГ подверглась критике за усиление контроля на границах

В Германии растет недовольство решением правительства усилить контроль на сухопутных границах. С критикой в адрес властей осмелились выступить даже немецкие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, за ширмой защиты страны от угрозы исламистского терроризма и трансграничной преступности скрывается другая угроза.

А именно принципу шенгенской зоны, который, как известно, предполагает свободное перемещение по территории ЕС. За отказ от политики открытых дверей в адрес Берлина ожидаемо посыпались упреки соседей. Например, Австрия сообщила, что не примет к себе мигрантов, которых Германия не пропустит на границе. В Польше считают, что шаги ФРГ могут вызвать приостановку действия всего Шенгенского соглашения, и настаивают на проведении консультаций в общеевропейском масштабе. Напомним, для борьбы с нелегальной миграцией немецкие власти приняли решение: с 16-го сентября усилить контроль на сухопутных границах, который пока продлится полгода и будет действовать на рубежах со всеми соседними странами.