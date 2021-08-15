Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан

Новости Афганистана. Внимание всего мира приковано к событиям в Афганистане. 15 августа там власть полностью перешла в руки талибов. «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в 2003 году это движение было признано Советом безопасности ООН и Верховным судом России террористической организацией. Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Евгений Поболовец, СТВ:

Сейчас эксперты и аналитики в один голос говорят о предательстве США в отношении афганского народа. Уводя свои войска из этой страны, правительству была обещана помощь с воздуха, но по факту она сразу же и прекратилась. Правительство осталось один на один с талибами и проиграло. Не могло не проиграть, ведь многие боевые единицы американской техники были просто брошены в полях, чем воспользовались талибы. Немудрено, что, как говорят сейчас многие источники, Америку и НАТО буквально ненавидят в Афганистане.

Евгений Поболовец:

Но акцент мы делаем не на этой далекой для нас стране – многие моменты нам, возможно, будет сложно понимать. Мы не настолько глубоко вникаем в их политическую повестку. Мы акцентируем внимание на США и их действиях. Вот что говорил Байден на пресс-конференции 8 июля 2021 года. На вопрос журналистов «По оценке американской разведки, афганское правительство, скорее всего, рухнет...» Байден жестко парировал: «Это неправда!»