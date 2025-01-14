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Виркуннен: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью

14 января 2025 10:54
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Вице-председатель Европейской комиссии Хенна Виркуннен заявила, что неоднократные случаи повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря не могут быть простым происшествием. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может быть случайностью, если это происходит много раз в год», – заявила она в интервью агентству Блумберг.

В связи с этим в Финляндии состоится встреча на высшем уровне стран НАТО, входящих в Балтийский регион, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности инфраструктуры подводных лодок и увеличения присутствия альянса в Балтийском море.

Виркуннен: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Для наблюдения за этой инфраструктурой НАТО направит два корабля, а Швеция планирует направить три корабля и один летательный аппарат. По итогам саммита планируется выпустить совместное заявление, в центре внимания которого будет увеличение масштабов присутствия НАТО и развитие технологии наблюдения. Однако помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы закрыть России доступ к Балтийскому морю.

В ноябре и декабре 2024 года произошли инциденты с повреждениями кабеля, в которых были замешаны китайский сухогруз Yi Peng 3 и судно Eagle S под флагом Островов Кука.

# Международная политика # Технологии

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