Виркуннен: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью

Вице-председатель Европейской комиссии Хенна Виркуннен заявила, что неоднократные случаи повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря не могут быть простым происшествием. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не может быть случайностью, если это происходит много раз в год», – заявила она в интервью агентству Блумберг.

В связи с этим в Финляндии состоится встреча на высшем уровне стран НАТО, входящих в Балтийский регион, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности инфраструктуры подводных лодок и увеличения присутствия альянса в Балтийском море.