Виркуннен: повреждения кабелей в Балтийском море не могут быть случайностью

Вице-председатель Европейской комиссии Хенна Виркуннен заявила, что неоднократные случаи повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря не могут быть простым происшествием. Об этом пишет РИА Новости.
«Это не может быть случайностью, если это происходит много раз в год», – заявила она в интервью агентству Блумберг.
В связи с этим в Финляндии состоится встреча на высшем уровне стран НАТО, входящих в Балтийский регион, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности инфраструктуры подводных лодок и увеличения присутствия альянса в Балтийском море.
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Для наблюдения за этой инфраструктурой НАТО направит два корабля, а Швеция планирует направить три корабля и один летательный аппарат. По итогам саммита планируется выпустить совместное заявление, в центре внимания которого будет увеличение масштабов присутствия НАТО и развитие технологии наблюдения. Однако помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы закрыть России доступ к Балтийскому морю.
В ноябре и декабре 2024 года произошли инциденты с повреждениями кабеля, в которых были замешаны китайский сухогруз Yi Peng 3 и судно Eagle S под флагом Островов Кука.