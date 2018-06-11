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Видеофакт. В Грузии из выброшенных яиц вылупились цыплята

11 июня 2018 07:23
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Новости Грузии. В Марниуле из выброшенных птицефабрикой яиц вылупились сотни цыплят.  

Как сообщает Netgazeti, на предприятии решили, что яйца испортились и не годны к употреблению, поэтому от продукта было решено избавиться. Сотрудники городской птицефабрики вывезли яйца на свалку.  

Через несколько дней из, казалось бы, испорченных яиц вылупились цыплята. В дальнейшем выяснилось, что на свалке оказались подходящие условия: там было тепло и безопасно. В итоге местным жителям представилась возможность снять занимательные видеоролики с бегающими и щебечущими цыплятами.  

Сообщается, что вскоре птенцов начали забирать к себе домой люди, чтобы заботиться о животных и не допустить их гибели из-за голода или хищников.  

Осенью прошлого года в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказывалось о женщине, которая создала приют для домашних животных.  

«Если кого-то не погладить, будут обиды» (здесь подробнее).  

# Животные # Видеофакт

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