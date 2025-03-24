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FT: Румыния и Болгария боятся усиления влияния РФ в Черном море

24 марта 2025 10:16
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Бухарест и София боятся изменений в Черном море из-за результатов переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости.

FT: Румыния и Болгария боятся усиления влияния РФ в Черном море-1

Фото: pixabay

Как пишет Financial Times, страны Европы обеспокоены возможностью расширения зоны действий российского военно-морского флота, что может оказаться выгодным для Москвы. Основной темой встречи стала Черноморская инициатива.

# Международная политика

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