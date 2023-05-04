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Американская молодёжь не хочет учиться – получать образование слишком дорого

04 мая 2023 07:07
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Новости США. Образование дорогого стоит. Молодые американцы стали отказываться от колледжей из-за стоимости обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американская молодёжь не хочет учиться – получать образование слишком дорого-1

Все чаще нынешняя молодежь выбирает работу, а не учебу. И главная причина этого – рост стоимости жизни. Расходы молодых людей растут, оплачивать обучение трудно. И остается либо совмещать колледж с подработкой, либо целиком заняться построением карьеры. Стоимость четырехлетнего обучения в американском госуниверситете в среднем оценивается в 10 тысяч долларов. Это для жителей штата. Для представителей соседних регионов ценник будет в несколько раз выше.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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