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Дания направит Киеву военную помощь на 250 млн долларов

04 мая 2023 07:40
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Дания выделит около 250 миллионов долларов Киеву на военную помощь. По информации местного информагентства, в ближайшее время Киев сможет рассчитывать на поставки транспорта, оборудования, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дания направит Киеву военную помощь на 250 млн долларов-1

В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого превысил семь миллиардов долларов. Большую часть суммы планируется потратить на военную помощь, около миллиарда – на гражданскую. И несколько десятков тысяч долларов пойдет на восстановление страны. Исходя из этого, легко сделать выводы о приоритетах так называемых союзников. Поддержание конфликта куда дороже и важнее для них, чем городская инфраструктура, необходимая для нормальной жизни граждан Украины.  

# Международная политика # Фотофакт

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