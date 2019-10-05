Что известно о переговорах представителей США и КНДР по денуклеаризации?

О наболевшем между США и КНДР – вопрос ядерного разоружения Северной Кореи. В Швеции проходят переговоры между спецпредставителями Вашингтона и Пхеньяна по этой проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что Северная Корея неоднократно заявляла о неготовности в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного вооружения. Там предпочитают поэтапный подход, при котором США будут ослаблять санкции и предоставлять КНДР гарантии безопасности.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались уже трижды. Однако после неудачного саммита во Вьетнаме диалог между странами зашел в тупик.