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Что известно о переговорах представителей США и КНДР по денуклеаризации?

05 октября 2019 17:19
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О наболевшем между США и КНДР – вопрос ядерного разоружения Северной Кореи. В Швеции проходят переговоры между спецпредставителями Вашингтона и Пхеньяна по этой проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что известно о переговорах представителей США и КНДР по денуклеаризации?-1

Отметим, что Северная Корея неоднократно заявляла о неготовности в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного вооружения. Там предпочитают поэтапный подход, при котором США будут ослаблять санкции и предоставлять КНДР гарантии безопасности.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались уже трижды. Однако после неудачного саммита во Вьетнаме диалог между странами зашел в тупик.

Что известно о переговорах представителей США и КНДР по денуклеаризации?-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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