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На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек

06 октября 2019 12:27
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Новости Великобритании. В Шотландии более 100 тысяч человек вышли на марш за независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек-1

На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек-3

В килтах и с волынками они прошли по центру Эдинбурга. Организаторы утверждают: шотландцы хотят отделиться от Великобритании и после Brexit остаться в Евросоюзе.

О независимости здесь снова заговорили как раз после референдума о членстве в ЕС. Когда большинство британцев высказались за выход из большой европейской семьи, Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек-6

На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек-8

# Международная политика # Фотофакт

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