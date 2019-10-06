На марш за независимость Шотландии вышли более 100 тысяч человек

Новости Великобритании. В Шотландии более 100 тысяч человек вышли на марш за независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В килтах и с волынками они прошли по центру Эдинбурга. Организаторы утверждают: шотландцы хотят отделиться от Великобритании и после Brexit остаться в Евросоюзе.

О независимости здесь снова заговорили как раз после референдума о членстве в ЕС. Когда большинство британцев высказались за выход из большой европейской семьи, Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в Евросоюзе.