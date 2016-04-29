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Вертолёт рухнул в море около Норвегии: на борту были нефтяники, спасатели ищут выживших

29 апреля 2016 14:04
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Новости Норвегии. И начнем выпуск с чрезвычайного происшествия в Норвегии. Там потерпел крушение вертолет. На борту в момент ЧП по разным данным находились от 11 до 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По имеющейся информации, транспортное судно следовало в аэропорт Бергена с нефтегазодобывающей платформы.

В районе крушения развёрнуты поисково-спасательные работы. Сообщается, что в море находятся люди.

Известно, что крушение произошло у берега острова Сутра в Северном море. В данном районе видны многочисленные обломки и облака дыма.

По словам очевидцев, вертолёт начал вибрировать в воздухе, затем у него отвалился один из винтов, после чего он рухнул на землю.

# Авиакатастрофа

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