Вертолёт рухнул в море около Норвегии: на борту были нефтяники, спасатели ищут выживших

Новости Норвегии. И начнем выпуск с чрезвычайного происшествия в Норвегии. Там потерпел крушение вертолет. На борту в момент ЧП по разным данным находились от 11 до 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По имеющейся информации, транспортное судно следовало в аэропорт Бергена с нефтегазодобывающей платформы.

В районе крушения развёрнуты поисково-спасательные работы. Сообщается, что в море находятся люди.

Известно, что крушение произошло у берега острова Сутра в Северном море. В данном районе видны многочисленные обломки и облака дыма.

По словам очевидцев, вертолёт начал вибрировать в воздухе, затем у него отвалился один из винтов, после чего он рухнул на землю.