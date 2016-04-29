В России планируют поднять и уровнять пенсионный возраст до 65 лет – проект Минфина

Новости России. В России повысят пенсионный возраст. Соответствующий законопроект подготовило Министерство финансов Российской Федерации.

Документ состоит из 6 пунктов. В нём предлагается уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин на уровне 65 лет. Делать это собираются постепенно.

Проект также предусматривает отказ от выплаты пенсии или хотя бы ее фиксированной части работающим пенсионерам.

На данный момент проект направлен на согласование в Министерство труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.