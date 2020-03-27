Прямой эфир

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

27 марта 2020 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В результате мощного взрыва в жилом доме Магнитогорска погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали женщина и 14-летний подросток. Еще 17 жильцов получили травмы.

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-1

По предварительным данным, на втором этаже здания произошел хлопок бытового газа, после чего вспыхнул пожар. Огонь распространился на 6 квартир. Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали из дома 27 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-4

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-6

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-8

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-10

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток-12

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19
26 марта 2020 18:54

Мебельщики шьют маски, а завод по производству алкоголя делает антисептик. Как выживает мир в условиях COVID-19

Fake News от Bloomberg. Американское агентство соврало о 22 смертях в Беларуси от коронавируса
26 марта 2020 17:24

Fake News от Bloomberg. Американское агентство соврало о 22 смертях в Беларуси от коронавируса

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус
26 марта 2020 16:22

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус