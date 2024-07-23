Латвия начала устанавливать противотанковые сооружения на востоке страны

Страны Балтии активно готовятся к военным действиям на своих восточных рубежах. В Латвии заявили, что приступили к очередному этапу укрепления границы с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там начали устанавливать противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона». И это лишь часть большого плана Министерства обороны, который предусматривает строительство различных оборонительных сооружений, включая укрепленные позиции для солдат, противотанковые рвы, минные и другие заграждения, а также склады боеприпасов.

Эта защита от мифической военной угрозы, якобы исходящей от нашей страны, обойдется и так небогатому бюджету страны в 300 миллионов евро. К инициативе Латвии присоединились Эстония и Литва, где также заявили о желании построить новые бетонные укрепления.