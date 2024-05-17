Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. В Будапеште посчитали неприемлемым то, что документ предусматривает признание только одного «мирного плана», Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что другие государства тоже подготовили варианты мирного разрешения ситуации в Украине, которые ничуть не хуже киевского. Венгрия потребовала включить все эти предложения в резолюцию Совета Европы, однако большинством голосов просьба была отклонена. После отказа Будапешт принял решения наложить вето на данное постановление.