Венгерские фермеры требуют от властей помощи в спасении урожая

Венгерские фермеры провели акцию с требованием к властям помочь им спасти погибающий урожай. Они прошли маршем по улицам Будапешта, призывая принять срочные меры для спасения сельского хозяйства, которое терпит колоссальные убытки от аномальной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как символ того, что страна превращается в пустыню, они вывели на улицы верблюдов. Жаркая погода, которая установилась в Венгрии, уничтожает зерновые поля, посевы кукурузы и подсолнечника. Сумма ущерба уже перевалила за несколько сотен миллионов долларов. Поэтому фермеры потребовали от правительства запустить программу по сохранению излишков дождевой и паводковой воды для орошения в засушливые периоды.

Ласло Кульчар, фермер (Венгрия):

Из-за жары у нас пересохло несколько десятков тысяч километров каналов, которые входят в систему орошения. Им просто уже не хватает грунтовых и паводковых вод. И это привело к серьезным проблемам. Поэтому властям надо срочно придумать механизм сохранения водных ресурсов и подавать воду в районы, страдающие от засухи. Чтобы спасти то, что мы вырастили.