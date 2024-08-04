Кадыров: мне все равно, кто победит на выборах в США – петух или курица

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует, кто победит на американских президентских выборах – Камала Харрис или Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что «они назначены» и его не интересует, кто именно займет пост президента.

«…мне без разницы, кто там будет – петух или курица», – сказал глава Чечни.

Ранее глава США Джо Байден принял решение не переизбираться и предложил вместо себя кандидатуру Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, от Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп, а в качестве кандидата в вице-президенты утвержден сенатор Джей Ди Вэнс.