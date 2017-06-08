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Великобритания выбирает парламент: по последним опросам, консерваторы, которые ранее уверенно лидировали, сдают позиции лейбористам

08 июня 2017 07:48
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Новости Великобритании. Досрочные парламентские выборы стартовали в Великобритании. В списках избирателей – почти 47 миллионов человек. Им предстоит выбрать 650 депутатов Палаты общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти места борются несколько партий, но самая яростная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской во главе с Джереми Корбином, который известен своими антисемитскими взглядами.

По последним опросам, консерваторы, которые ранее уверенно лидировали, сдают позиции лейбористам. Доверие британцев к правящей партии пошатнулось из-за недавних терактов.

# Международная политика

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