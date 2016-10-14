Новости Великобритании. Великобритания может передумать покидать Евросоюз. Об этом заявил глава Евросовета, выступая в Брюсселе. Дональд Туск отметил, что есть другие варианты исхода событий, которые не требуют таких кардинальных решений.

Глава Евросовета подчеркнул, что возможно любое развитие этой проблемы, но он сам надеется на то, что Великобритания останется в числе участников Евросоюза. А если этого все-таки не произойдет, то это негативно скажется на обеих сторонах.

Решение о брексите было принято 23 июня на референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. По его итогам Тереза Мэй заявила, что должна подчиниться воле народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.