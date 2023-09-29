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«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне

29 сентября 2023 13:22
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Новости Великобритании. Коллекция редких книг барабанщика Чарли Уоттса выставлена на аукцион. Торги пройдут в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне-1

Уоттс – известный музыкант. Но мало кто знает, что он еще и страстный коллекционер литературы XX века и джазовых памятных вещей.

«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне-4

Одним из главных лотов стал уникальный экземпляр книги «Великий Гэтсби». Он может стоить от 200 до 300 тысяч фунтов стерлингов.

«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне-7

Марк Уилтшир, сотрудник аукционного дома:
На мой взгляд, это лучший экземпляр этой книги, когда-либо выставленный на аукцион, и самый важный. Это потому, что на нем есть надпись автора. Это настоящая сила всей коллекции.

«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне-10

С молотка также уйдут редкие издания Джорджа Оруэлла, Агаты Кристи, Джеймса Джойса, Артура Конан Дойла и других авторов.

# Аукционы # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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