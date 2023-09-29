«Великий Гэтсби» с автографом автора. Коллекция редких книг XX века выставлена на аукцион в Лондоне

Новости Великобритании. Коллекция редких книг барабанщика Чарли Уоттса выставлена на аукцион. Торги пройдут в Лондоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уоттс – известный музыкант. Но мало кто знает, что он еще и страстный коллекционер литературы XX века и джазовых памятных вещей.

Одним из главных лотов стал уникальный экземпляр книги «Великий Гэтсби». Он может стоить от 200 до 300 тысяч фунтов стерлингов.

Марк Уилтшир, сотрудник аукционного дома:

На мой взгляд, это лучший экземпляр этой книги, когда-либо выставленный на аукцион, и самый важный. Это потому, что на нем есть надпись автора. Это настоящая сила всей коллекции.