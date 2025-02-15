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Вашингтону не понравились правки Киева в соглашении о ресурсах

15 февраля 2025 08:07
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Вашингтон не одобряет изменения, внесенные Киевов, в соглашении по ценным минеральным ресурсам, пишет РИА Новости.

Вашингтону не понравились правки Киева в соглашении о ресурсах-1

Фото: Pinterest

Президент США Дональд Трамп сообщал ранее, что Украина обязана компенсировать Штатам средства, которые вливались в ее поддержку, – 300-350 миллиардов. Украинская сторона может осуществить возврат средств, предоставив Вашингтону доступ к территориям, где есть полезные ископаемые и редкоземельные металлы. Киев дал на это согласие, объяснил Трамп.

Известно, что командой вице-президента США Джей Ди Вэнса правки, которые внесены украинской стороной в двустороннее соглашение по ценным минеральным ресурсам, не одобрены.

# Международная политика # Дональд Трамп

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