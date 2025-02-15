Что обсуждали Путин и Трамп и принесёт ли это мир Украине? Смотрите в программе «Неделя»

Серьезный разговор о микроэлектронике. Президент ознакомился с достижениями отрасли, посетив на неделе холдинг «Интеграл». Какие поручения дал глава государства?
Серьезный разговор о микроэлектронике. Президент ознакомился с достижениями отрасли, посетив на неделе холдинг «Интеграл». Какие поручения дал глава государства?
Шаг на встречу. Телефонный разговор Путина и Трампа об урегулировании ситуации в Украине. Перейдут ли стороны к конкретным действиям и к чему они приведут?
Об этом и не только в итоговой программе «Неделя» с Ольгой Коршун. Не пропустите воскресный эфир на СТВ завтра, 16 февраля, в 19:30.