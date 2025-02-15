Прямой эфир

Что обсуждали Путин и Трамп и принесёт ли это мир Украине? Смотрите в программе «Неделя»

15 февраля 2025 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Серьезный разговор о микроэлектронике. Президент ознакомился с достижениями отрасли, посетив на неделе холдинг «Интеграл». Какие поручения дал глава государства?

Что обсуждали Путин и Трамп и принесёт ли это мир Украине? Смотрите в программе «Неделя»-2

Шаг на встречу. Телефонный разговор Путина и Трампа об урегулировании ситуации в Украине. Перейдут ли стороны к конкретным действиям и к чему они приведут?

Об этом и не только в итоговой программе «Неделя» с Ольгой Коршун. Не пропустите воскресный эфир на СТВ завтра, 16 февраля, в 19:30.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС не может успокоиться после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции
15 февраля 2025 16:49

ЕС не может успокоиться после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции

Европа тайно обсуждает отправку войск в Украину – АР
15 февраля 2025 11:35

Европа тайно обсуждает отправку войск в Украину – АР

ХАМАС освободил ещё трех заложников, в том числе россиянина Труфанова
15 февраля 2025 11:10

ХАМАС освободил ещё трех заложников, в том числе россиянина Труфанова