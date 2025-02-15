К сожалению, в мире по сей день продолжается бездумная игра военными мускулами. Многочисленные конфликты провоцируют новые кризисы, которые приближают нас к краю пропасти. Площадкой для обсуждения ключевых международных проблем в эти дни стала Мюнхенская конференция по безопасности, уже 61-я по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе ключевых тем урегулирование конфликта в Восточной Европе. Обсуждение украинского вопроса приобрело высокий градус. Резкими высказываниями отметился целый ряд западных функционеров. Отчасти это связано с тем, что Европа после телефонного разговора Путина и Трампа оказалась за бортом переговорного процесса.

Возмутило представителей Евросоюза и предложение Трампа провести следующую встречу по Украине в Саудовской Аравии. А это значит, что наблюдать за происходящим европейцам придется с галерки. Возмущение Европы вызвало выступление на конференции вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По его словам, главная причина кризиса в Европе не политика России или Китая, а лицемерие и спекуляции европейских лидеров на тему демократии. В качестве примеров Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии под «хлипким предлогом» вмешательства России и риск повторения подобного сценария в Германии.

Попытки европейских политиков ответить на откровенные унижения США выглядели жалко и тонули в грохоте американских амбиций. Судя по комментариям в СМИ, сейчас в западном политикуме царит растерянность. В подобном дипломатическом хаосе попытку найти хоть какой-то ориентир предлагает Китай. Из Пекина звучат призывы к соблюдению базовых принципов международного права.