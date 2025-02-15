ЕС не может успокоиться после речи вице-президента США на Мюнхенской конференции
К сожалению, в мире по сей день продолжается бездумная игра военными мускулами. Многочисленные конфликты провоцируют новые кризисы, которые приближают нас к краю пропасти. Площадкой для обсуждения ключевых международных проблем в эти дни стала Мюнхенская конференция по безопасности, уже 61-я по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе ключевых тем урегулирование конфликта в Восточной Европе. Обсуждение украинского вопроса приобрело высокий градус. Резкими высказываниями отметился целый ряд западных функционеров. Отчасти это связано с тем, что Европа после телефонного разговора Путина и Трампа оказалась за бортом переговорного процесса.
Возмутило представителей Евросоюза и предложение Трампа провести следующую встречу по Украине в Саудовской Аравии. А это значит, что наблюдать за происходящим европейцам придется с галерки. Возмущение Европы вызвало выступление на конференции вице-президента США Джей Ди Вэнса.
По его словам, главная причина кризиса в Европе не политика России или Китая, а лицемерие и спекуляции европейских лидеров на тему демократии. В качестве примеров Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии под «хлипким предлогом» вмешательства России и риск повторения подобного сценария в Германии.
Попытки европейских политиков ответить на откровенные унижения США выглядели жалко и тонули в грохоте американских амбиций. Судя по комментариям в СМИ, сейчас в западном политикуме царит растерянность. В подобном дипломатическом хаосе попытку найти хоть какой-то ориентир предлагает Китай. Из Пекина звучат призывы к соблюдению базовых принципов международного права.
Ван И, министр иностранных дел Китая:
Даже если разные стороны могут по-разному понимать правила, я думаю, что должно быть единое общее восприятие. Необходимо придерживаться основных принципов международных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН.
Я думаю, что это должно быть наивысшим общим знаменателем для международного сообщества. И пока все согласны с данным мнением, не будет места в мире для существования двойных стандартов.
Тем не менее Мюнхенская конференция показала, что разговоры о партнерстве и солидарности лишь пустой звук. США не постеснялись заявить, кто в доме хозяин, а Европа официально подтвердила статус заднего двора американской империи. Подобная «ярмарка тщеславия», где каждый пытался выторговать себе побольше денег и власти, ознаменовала крушение коллективного Запада.
Тем временем сразу несколько антивоенных демонстраций проходят в столице Баварии, где продолжается конференция. Участники шествий выступают за мирное урегулирование военных конфликтов, а также протестуют против конференции и НАТО. Кроме того, манифестанты призывают прекратить поставки вооружений Украине.