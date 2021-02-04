ДТП в пригороде Парижа. Погиб человек

Новости Франции. В пригороде Парижа расследуют инцидент с наездом на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии погиб человек, еще один получил тяжелые травмы.

Подозреваемый украл фургон, совершил наезд, а затем попытался скрыться. Позже его задержали. По некоторым данным, это мужчина без места жительства, который был знаком с пострадавшими. Был ли наезд умышленным, выясняется.