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В заложниках – дети от 1 до 12 лет. В американском Орландо мужчина удерживает в квартире четверых детей

11 июня 2018 15:10
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Новости США. Масштабная спецоперация развернулась в американском городе Орландо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь в одной из квартир мужчина удерживает в заложниках четверых детей. Им от года до 12 лет.

В заложниках – дети от 1 до 12 лет. В американском Орландо мужчина удерживает в квартире четверых детей-1

Некоторое время назад полицейские прибыли сюда по вызову о домашнем насилии. Когда они оказались на пороге квартиры, злоумышленник открыл огонь и тяжело ранил одного из патрульных.

Сейчас район оцеплен. Прибыл спецназ. Правоохранители пытаются вести переговоры с агрессивно настроенным мужчиной.

# Захват заложников # Фотофакт

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